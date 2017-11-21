"Афиша Тюмень" проводит фотобатл для конкурсанток "Мисс Тюмень-2017"

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Фотобатл для участниц конкурса "Мисс Тюмень 2017" проводит сообщество в контакте "Афиша Тюмень | КтоКуда72" совместно с организаторами конкурса красоты.

По условиям конкурса участницы делают тематические фото и рассказывают о том, как и где можно культурно отдохнуть в Тюмени.

Лучших участниц организаторы определят по наибольшему количеству лайков. Голосование продлится до 30 ноября 2017 года. Среди участниц выберут обладательницу главного приза, и еще две девушки получат специальные призы.

Сообщество "Афиша Тюмень | КтоКуда72" приглашает всех своих подписчиков принять участие в голосовании. Вы можете не только помочь конкурсанткам выиграть приз, но и узнаете, где можно с пользой провести время в городе.

Напоминаем, финал конкурса "Мисс Тюмень-2017" состоится в КТЗ "Золотые ворота Сибири" 7 декабря 2017 года, начало в 19 часов. 27 красавиц выйдут на сцену за титулом "Мисс Тюмень", чтобы побороться за возможность отправиться за главной короной на всероссийский конкурс в Москву.