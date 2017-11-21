Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Тюменские депутаты контролируют вопросы стабильности электроснабжения в Метелево/ Фото ИА "Тюменская линия"

Вопрос о возможности обеспечения стабильного электроснабжения района Метелево, проблемы которого оказывают влияние на другие микрорайоны Тюмени, подняли депутаты на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы.

"В прошлом году энергоснабжающая компания много раз проводила аварийное отключение электроэнергии в течение года. Страдает "Водоканал", повышается аварийность. Были веерные отключения, много граждан пострадало", - отметил председатель комиссии Юрий Баранчук.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау подтвердил наличие проблемы и отметил, что ресурсоснабжающие организации принимают шаги для ее решения. Однако отметил, что стабильное электроснабжение в ближайшее время в районе гарантировать не берется.

"Решение вопроса потребует времени. В инвестиционных программах это занимает несколько лет: оборудование достаточно энергоемкое, чтобы провести на нем работы, нужно как минимум выполнить экспертизу. Первоочередные мероприятия выполнены и в ближайшее время веерных отключений уже не будет", - сказал он.

Депутаты предложили предоставить более конкретную информацию о шагах, предпринимаемых чиновниками и ресурсоснабжающими компаниями для решения проблемы.

"Принято решение о том, чтобы на комиссии администрация Тюмени представила информацию в развернутом виде, какие планы существуют в части бесперебойной подачи электроэнергии в этот район, что обеспечит бесперебойную работу водозабора и, в свою очередь, приведет к уменьшению аварийных ситуаций, потому нам на круглых столах неоднократно представляли статистику об отключениях и связанных с ними проблемах. После запуска насосов происходит гидроудар, а это ведет к повышенному износу сетей. Речь не только о бесперебойном обеспечении электроэнергии жителей Метелево, но и всего города качественной питьевой водой", - отметил Юрий Баранчук.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау также подвел итоги реализации в 2016 году муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень на период 2010-2020 годы". В прошлом году бюджетные расходы по программе составили около 11,1 млн рублей. За счет средств городской казны продолжилась работа по оснащению приборами учета энергоресурсов помещений в муниципальной собственности. Сумма внебюджетных расходов на мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению составила около 800 млн рублей. Они потрачены на ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

Татьяна Ковалева