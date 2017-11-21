up

21.11.2017 вторник

USD 59.2746

EUR 69.6654

В Тюмени 0..-2 С 4 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Политика

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

16:10 21 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменские депутаты контролируют вопросы стабильности электроснабжения в Метелево/ Фото ИА "Тюменская линия"

Вопрос о возможности обеспечения стабильного электроснабжения района Метелево, проблемы которого оказывают влияние на другие микрорайоны Тюмени, подняли депутаты на заседании постоянной комиссии по экономической политике и жилищно-коммунальному хозяйству Тюменской городской думы.

"В прошлом году энергоснабжающая компания много раз проводила аварийное отключение электроэнергии в течение года. Страдает "Водоканал", повышается аварийность. Были веерные отключения, много граждан пострадало", - отметил председатель комиссии Юрий Баранчук.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау подтвердил наличие проблемы и отметил, что ресурсоснабжающие организации принимают шаги для ее решения. Однако отметил, что стабильное электроснабжение в ближайшее время в районе гарантировать не берется.

"Решение вопроса потребует времени. В инвестиционных программах это занимает несколько лет: оборудование достаточно энергоемкое, чтобы провести на нем работы, нужно как минимум выполнить экспертизу. Первоочередные мероприятия выполнены и в ближайшее время веерных отключений уже не будет", - сказал он.

Депутаты предложили предоставить более конкретную информацию о шагах, предпринимаемых чиновниками и ресурсоснабжающими компаниями для решения проблемы.

"Принято решение о том, чтобы на комиссии администрация Тюмени представила информацию в развернутом виде, какие планы существуют в части бесперебойной подачи электроэнергии в этот район, что обеспечит бесперебойную работу водозабора и, в свою очередь, приведет к уменьшению аварийных ситуаций, потому нам на круглых столах неоднократно представляли статистику об отключениях и связанных с ними проблемах. После запуска насосов происходит гидроудар, а это ведет к повышенному износу сетей. Речь не только о бесперебойном обеспечении электроэнергии жителей Метелево, но и всего города качественной питьевой водой", - отметил Юрий Баранчук.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау также подвел итоги реализации в 2016 году муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ город Тюмень на период 2010-2020 годы". В прошлом году бюджетные расходы по программе составили около 11,1 млн рублей. За счет средств городской казны продолжилась работа по оснащению приборами учета энергоресурсов помещений в муниципальной собственности. Сумма внебюджетных расходов на мероприятия по повышению энергетической эффективности и энергосбережению составила около 800 млн рублей. Они потрачены на ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения.

Татьяна Ковалева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: энергоэффективность , гордума

Последние новости

18:10 Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда" Фото
18:00 22 ноября - события дня
17:49 В Тюмени продолжают демонтировать незаконную уличную рекламу
17:38 В Тюменской области снижается количество групповых несчастных случаев на производстве Фото
17:27 В Уватском районе пассажиров через Иртыш начинает перевозить вертолет
17:16 В сфере занятости населения тюменские прокуроры выявили более двухсот пятидесяти нарушений
17:05 Денис Мацуев сыграет в футбол с тюменскими журналистами
16:54 Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени
16:43 Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей Фото
16:32 Ишимцы выберут городскую мадонну
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Корпорация МСП помогла тюменским предпринимателям привлечь около миллиарда рублей

Владимир Якушев обратится к депутатам регионального парламента

Губернатор поздравил работников и ветеранов налоговых органов Тюменской области с праздником

Политика

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Уральский МКС партии "Единая Россия" будет включать в себя все регионы УФО

Крупнейшее нефтяное месторождение России получит новый импульс развития

Экономика

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Автопарк тобольского ПАТП значительно помолодел

Группа "Свеза" планирует купить Тюменский фанерный завод

Общество

Проекты тюменских инженеров оценили на конкурсе "Славим человека труда"

22 ноября - события дня

В Тюмени продолжают демонтировать незаконную уличную рекламу

Спорт

Денис Мацуев сыграет в футбол с тюменскими журналистами

Определен состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU

Тяжелоатлеты региона готовятся к российским соревнованиям

Происшествия

Задержаны налетчики, ограбившие торговый центр в Тюмени

Подросток из Тобольска отправлен судом в воспитательную колонию

В Армизонском районе трактористам не выплачивали зарплату
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+