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"Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках

11:41 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: пресс-служба ФК "Тюмень"

Футболисты ФК "Тюмень" проведут заключительную игру осенней части ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона 2017-2018 в Химках 22 ноября. 

В перенесенном матче они встретятся с "Лучом-Энергией" из Владивостока. Начало встречи в 13 часов по московскому времени. Напомним, что эта игра должна была состояться 25 ноября во Владивостоке, но по договоренности клубов и с одобрения ФНЛ пройдет на резервном поле в Химках.

Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с 24-летним московским арбитром Антоном Фроловым. Он в этом сезоне уже судил игру с участием "Луча-Энергии": гостевой поединок 1/32 финала ОЛИМП-Кубка России против "Смены", в котором "тигры" одержали победу по пенальти. 

На сегодняшний день дружина Жолта Хорняка имеет в своем активе 24 очко и занимает 17-ое место в турнирной таблице, уступая по дополнительным показателям "Томи". На счету "Тюмени" 26 очков. Подопечные Владимира Маминова находятся на 15 строчке, напоминает пресс-служба тюменского клуба. 

История футбольного противостояния Владивостока и Тюмени насчитывает более 40 лет. Первую официальную встречу соперники провели 11 июня 1974 года в столице Приморья. Тогда команды назывались "Луч" и "Нефтяник". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева. В первом круге нынешнего первенства матч также завершился в пользу желто-синих - 2:1. 

Всего же в официальных матчах "Луч-Энергия" и "Тюмень" встречались 31 раз: в активе приморской команды 10 побед, на счету тюменского клуба – 15. Вничью завершились 6 поединков.

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Теги: ФНЛ , ФК Тюмень , футбол

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