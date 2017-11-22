Открытые онлайн-курсы помогают студентам-дистанционщикам сдать экзамены

gloss.ua

Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) – это современная форма образования, в основе которой лежит идея сделать знания доступными максимальному числу людей.

Бесплатные онлайн-курсы, проводимые Институтом дистанционного образования Тюменского госуниверситета, доступны не только студентам, проходящим обучение по удаленной форме, но и всем желающим. Чтобы принять в них участие, достаточно пройти регистрацию и присоединиться к трансляции в указанное время. Материал дается в формате мини-лекций, по итогам слушатели могут пройти контрольные испытания.

Массовые онлайн-курсы стали одним из элементов в системе дистанционного высшего образования. Участвуя в курсах, студенты дистанционной формы обучения могут расширить свой кругозор и подготовиться к экзаменам.

Узнать о том, по каким дисциплинам организует МООКи ИДО ТюмГУ и как стать их участником, можно на сайте.