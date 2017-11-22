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Тоболяк осужден за конфликт с соседом

11:52 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: УМВД ТО

26-летний тоболяк Ян Решетников получил условный срок за причинение тяжкого вреда здоровью своему соседу. 

Как сообщает Тобольская межрайонная прокуратура, подвыпившие Решетников и его дама стояли в подъезде дома на ул. Знаменского. Мимо них проходил сосед Губкин, который часто конфликтовал с парой. Он тоже был пьян, причем пребывал уже таком состоянии, что после ничего не помнил. 

Губкин несколько раз ударил по лицу кулаком женщину. Решетников побежал домой за ножом и, вернувшись, нанес соседу один удар в грудную клетку. Мужчина очнулся уже в больнице. Никаких претензий к Решетникову он не имел.

Тем не менее уголовное дело было возбуждено. Учитывая, что Решетников не судим, работает, состоит на учете у психиатра, ему было назначено условное наказание.

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Теги: Тобольск , происшествие

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