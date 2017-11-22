Владимир Якушев: предложения корпорации МСП прозвучат в докладе Госсовету РФ

admtyumen.ru

Корпорация МСП играет серьезную роль в концепции развития региональной промышленности, которую представит рабочая группа под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева в докладе Государственному совету Российской Федерации.

Об этом глава региона заявил, общаясь с журналистами после завершения пленарного совещания по вопросам деятельности АО "Корпорация МСП", которое состоялось в правительстве Тюменской области 21 ноября.

"Когда мы говорим о региональной промышленности, мы, естественно, в первую очередь, говорим о малом и среднем бизнесе. К этой категории относится большинство промышленных предприятий, действующих в регионах. Корпорация МСП как раз и занимается поддержкой развития малого и среднего предпринимательства, поэтому при подготовке доклада Госсовету России мы, разумеется, учли все предложения, которые генерирует корпорация", - сообщил Владимир Якушев.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу о развитии региональной промышленной политики.

На совещании в правительстве Тюменской области, в котором принял участие генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Браверман, прозвучала информация о том, что этот институт развития бизнеса эффективно поддерживает предпринимателей, предоставляя займы и гарантии по банковским кредитам.

"При поддержке корпорации МСП предпринимателям Тюменской области уже предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму 816,3 миллиона рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 922,8 миллиона рублей для реализации проектов, реализуемых в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг. В рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области корпорацией выданы 45 поручительств для кредитов на общую сумму 712,72 миллиона рублей по ставке до 10,6 процента годовых", - сообщил Александр Браверман.

В ходе совещания представители корпорации провели презентацию сервисов интернет-портала "Бизнес-навигатор МСП", с помощью которого можно разработать оптимальный вид бизнеса, определить наилучшее местоположение для предприятия, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Портал "Бизнес-навигатор МСП" охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также столицы отдельных регионов России, в том числе Тюмень. С сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 5 тыс. 449 предпринимателей из Тюменской области.

"В Тюменской области успешно реализуется модель развития региональной экономики, которую мы считаем близкой к идеальной - уход от доминирования сырьевых доходов в бюджете, наращивание обрабатывающих отраслей, биотехнологической промышленности и IT-бизнеса, диверсификация крупного бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства. Для нас это пример эффективной работы", - подчеркнул Александр Браверман в беседе с журналистами.

Евгений Бабенко