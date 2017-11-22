up

22.11.2017 среда

EUR 69.8184

USD 59.4604

В Тюмени -3..-5 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: предложения корпорации МСП прозвучат в докладе Госсовету РФ

13:31 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Корпорация МСП играет серьезную роль в концепции развития региональной промышленности, которую представит рабочая группа под руководством губернатора Тюменской области Владимира Якушева в докладе Государственному совету Российской Федерации.

Об этом глава региона заявил, общаясь с журналистами после завершения пленарного совещания по вопросам деятельности АО "Корпорация МСП", которое состоялось в правительстве Тюменской области 21 ноября.

"Когда мы говорим о региональной промышленности, мы, естественно, в первую очередь, говорим о малом и среднем бизнесе. К этой категории относится большинство промышленных предприятий, действующих в регионах. Корпорация МСП как раз и занимается поддержкой развития малого и среднего предпринимательства, поэтому при подготовке доклада Госсовету России мы, разумеется, учли все предложения, которые генерирует корпорация", - сообщил Владимир Якушев.

Напомним, что по поручению президента России Владимира Путина Владимир Якушев возглавляет рабочую группу Государственного совета РФ по вопросу о развитии региональной промышленной политики. 

На совещании в правительстве Тюменской области, в котором принял участие генеральный директор АО "Корпорация МСП" Александр Браверман, прозвучала информация о том, что этот институт развития бизнеса эффективно поддерживает предпринимателей, предоставляя займы и гарантии по банковским кредитам.

"При поддержке корпорации МСП предпринимателям Тюменской области уже предоставлены 91 гарантия и поручительство на сумму 816,3 миллиона рублей, что позволило 54 компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 922,8 миллиона рублей для реализации проектов, реализуемых в области сельского хозяйства, промышленного производства, строительства и сферы услуг. В рамках реализации программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюменской области корпорацией выданы 45 поручительств для кредитов на общую сумму 712,72 миллиона рублей по ставке до 10,6 процента годовых", - сообщил Александр Браверман.

В ходе совещания представители корпорации провели презентацию сервисов интернет-портала "Бизнес-навигатор МСП", с помощью которого можно разработать оптимальный вид бизнеса, определить наилучшее местоположение для предприятия, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки, закупках крупнейших заказчиков с государственным участием.

Портал "Бизнес-навигатор МСП" охватывает 171 город Российской Федерации с численностью жителей более 100 тыс. человек, а также столицы отдельных регионов России, в том числе Тюмень. С сентября 2016 года по ноябрь 2017 года на портале зарегистрировались 5 тыс. 449 предпринимателей из Тюменской области.

"В Тюменской области  успешно реализуется модель развития региональной экономики, которую мы считаем близкой к идеальной - уход от доминирования сырьевых доходов в бюджете, наращивание обрабатывающих отраслей, биотехнологической промышленности и IT-бизнеса, диверсификация крупного бизнеса, поддержка малого и среднего предпринимательства. Для нас это пример эффективной работы", - подчеркнул Александр Браверман в беседе с журналистами.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: Александр Браверман , промышленность , Владимир Якушев , экономическое развитие , малый и средний бизнес

Последние новости

16:05 Россия и Китай развивают биомедицинское сотрудничество Фото
15:54 Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе
15:43 ТюмГУ встретит региональный этап конкурса "Славим человека труда"
15:32 В успенском интернате создадут эпилептологическую службу Фото
15:21 Рейн: послание губернатора – это знаковое событие в политической жизни региона
15:10 В России ужесточили требования к иностранцам, желающим получить вид на жительство
14:59 Тюменцам расскажут, что такое абстракция
14:48 Молодежь сможет обсудить ключевые моменты послания губернатора и задать ему вопросы
14:37 Старшеклассницы из Успенки стали героинями фильма "Сильная духом"
14:26 Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Молодежь сможет обсудить ключевые моменты послания губернатора и задать ему вопросы

Владимир Якушев: предложения корпорации МСП прозвучат в докладе Госсовету РФ

Корпорация МСП поддержит реализацию семи тюменских инвестпроектов

Политика

Игорь Климов возглавил "СИБУР Тобольск"

Артюхов: губернатор в посланиях последовательно развивает тему интеллектуального ресурса области

Тюменские депутаты контролируют вопросы электроснабжения Метелево

Экономика

"Роснефть" ввела в эксплуатацию новый нефтегазодобывающий кластер в Западной Сибири

Сельхозярмарки пройдут в Тюмени на пяти площадках

Региональный малый бизнес активно сотрудничает с крупными корпорациями

Общество

Россия и Китай развивают биомедицинское сотрудничество

Семьи-долгожители чествовали в Ялуторовском районе

ТюмГУ встретит региональный этап конкурса "Славим человека труда"

Спорт

Тюменские клубы отправятся на чемпионат Европы по дзюдо

"Тюмень" завершит осеннюю часть первенства ФНЛ в Химках

Курсант ТВВИКУ стал чемпионом в первенстве мира по гиревому спорту

Происшествия

Тюменец ограбил фирму для разрешения своих финансовых проблем

На автодороге Салехард - Надым почти сутки искали внедорожник

На Урале двое инспекторов ГИБДД погибли во время погони за нарушителем
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+