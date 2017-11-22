Тюменцы обеспечены полноценным и качественным питанием

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы стали чаще употреблять в пищу фрукты, ягоды, рыбу, яйца, молоко, овощи и бахчевые. По-прежнему высоким остается потребление мяса, мясопродуктов, хлеба и сахара.

Такие данные озвучила руководитель управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Чтобы оптимизировать питание детей и подростков, определен перечень продуктов, не допустимых для реализации в организациях общественного питания в школах. Среди них тонизирующие, энергетические напитки и газированные напитки.

В приоритете в школьных столовых и детсадах продукция местных производителей: обогащенные хлеб и хлебобулочные изделия, парное мясо, в том числе кролика, молоко и молочная продукция с коротким сроком годности. Главное требование к поставщикам – подтверждение качества и безопасности продукции.

При этом Галина Шарухо предупредила, что какими бы ни были полезными продукты питания, все хорошо в меру. Чрезмерное употребление может привести к ожирению, эндокринологическим заболеваниям, нарушениям углеводного обмена. Поэтому жителям региона стоит заботиться о здоровье, чаще проходить скрининговые исследования и выбирать в магазинах продукты, обогащенные витаминами.

Евгения Шевцова