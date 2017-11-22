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Молодежь сможет обсудить ключевые моменты послания губернатора и задать ему вопросы

14:48 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
фото минобрнауки.рф

Просмотр трансляции ежегодного послания губернатора Тюменской области Владимира Якушева о положении дел в регионе пройдет сразу на нескольких площадках 23 ноября. Основные темы выступления рассмотрят молодые политики, творческая молодежь, общественники и лидеры студенческого движения в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Здание облдумы станет местом дискуссии для членов молодежной общественной палаты, центр "Космос" - для представителей креативных направлений, а студенты и лидеры молодежного сообщества соберутся во Дворце творчества детей и молодежи в Тобольске и средней школе №8 Ишима.

Не только тюменцы, но и гости из других городов и стран смогут обсудить ключевые моменты послания. Участники регионального сегмента Стэнфордского форума, который пройдет в Тюмени с 23 по 26 ноября, также присоединятся к просмотру трансляции, после чего в ходе намеченной деловой встречи зададут вопросы Владимиру Якушеву.

Напомним, в расширенном заседании областной думы, которое пройдет в ДК "Нефтяник", примут участие почетные граждане, представители деловых кругов, науки, культуры, средств массовой информации, местного самоуправления, общественности.

Трансляция послания начнется в 10 часов 50 минут на сайте "Тюменская линия", на телеканале "Тюменское время", на сайте Тюменской областной думы и официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

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Теги: молодежь , послание , Владимир Якушев

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