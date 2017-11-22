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В Заводоуковске пьяный мужчина скрылся с места аварии

17:10 22 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: прокуратура РФ

Пьяный водитель устроил аварию и скрылся с места ДТП в Заводоуковке.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, днем 20 сентября 60-летний мужчина в состоянии опьянения сел за руль автомобиля "Лада" и на ул. Зеленой врезался в Volkswagen. Затем он уехал с места происшествия.

Однако водитель иномарки стал преследовать нарушителя. Он позвонил в полицию, когда увидел, что нарушитель остановился рядом с одним из домов (впоследствии выяснилось - у дома своего отца).

Подъехали правоохранители.  Алкотестер показал, что концентрация этилового спирта на один литр выдыхаемого воздуха у водителя Лады составила 1,16 мг/л.

Выяснили также, что в ноябре 2015 года мировой судья признал мужчину виновным в пьянстве за рулем, оштрафовал и лишил водительстких прав на полтора года. Но выводов мужчина не сделал.

Суд назначил мужчине штраф в размере 200 тыс. рублей и на 2 года 6 месяцев лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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Теги: Заводоуковск , ДТП , прокуратура

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