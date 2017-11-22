Бывшего директора тюменской управляющей компании обвиняют в хищении

Фото: ИА "Тюменская линия"

Срок до 10 лет грозит бывшему директору тюменской управляющей компании "Агат". Мужчину обвиняют в хищении 2 млн 500 тыс. рублей.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, директор управляющей компании самовольно увеличил себе заработную плату, а также систематически необоснованно выписывал себе премии с августа 2013 года по март 2016 года.

При этом УК задолжала ресурсоснабжающим организациям. Учредителем была инициирована аудиторская проверка, которая и вскрыла нарушения. Возбуждено уголовное дело. В феврале управляющая компания была признана банкротом. На дом и земельный участок обвиняемого был наложен арест. Экс-директору избрана мера пресечения в виде залога в 1 млн рублей.

Материалы дела направлены в суд.