Новосибирского воришку поймали тюменские полицейские

Фото: УМВД ТО

31-летнего жителя Новосибирска задержали тюменские сотрудники уголовного розыска.

Как сообщает УМВД по Тюменской области, в июне мужчина подходил к посетителям ночных клубов на улице. Знакомился. Потом находил предлог показать им свои приемы борьбы. В это время при близком контакте похищал золотые изделия. Также он действовал в Омске и Барнауле. А продавал похищенное в Новосибирске.

Возбуждены уголовные дела. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска не исключают, что мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям на территории региона. Правоохранители обращаются к гражданам, пострадавшим от действий данного лица, сообщать в полицию по телефонам: (3452) 291832, 291831.