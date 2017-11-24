Житель Красноярского края пытался сбыть наркотики в Тобольске

sledcom.ru

Более 50 гр синтетического наркотика изъяли полицейские в Тобольске.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков узнали про злоумышленника, который планировал сбыть наркотики в Тобольске. Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний уроженец Красноярского края. В ходе досмотра полицейские обнаружили в кармане его куртки свертки с порошкообразным веществом. Также фигурант показал места, где сделал закладки с наркотическими средствами.

Свою вину задержанный полностью признал. Возбуждено уголовное дело.