В Ульяновской области строится современный физкультурный комплекс

Фото: csp72.ru

Новый спортивный объект "Фаворит" построят до конца 2017 года на Нижней Террасе в Ульяновской области. Открытие его будет приурочено к проведению в регионе Международного форума "Россия — спортивная держава".

Как сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы" Минспорта России, комплекс одним из главных звеньев спортивно-культурного кластера на Нижней Террасе.

Здесь проживают 24 тыс. ульяновцев. Для них уже действуют стадион "Волга", Дворец культуры им. 1 Мая, работают детские сады, школы. По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, появление нового физкультурно-спортивного комплекса фактически завершит формирование зоны здорового образа жизни на территории.

Напомним, "Фаворит" возводится в рамках ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы". Затраты на строительство и оборудование объекта составят около 136 млн рублей, половина из них – средства областного и муниципального бюджетов. Известно, что в комплекс войдут тренажерный зал пропускной способностью 150 человек в день и универсальный зал вместимостью 400 любителей спорта в сутки.