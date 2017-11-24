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Студенты ведущих университетов мира оценили уровень информатизации в тюменском здравоохранении

16:00 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюмень посетили студенты ведущих университетов мира/Фото пресс-службы Тюменского кардиологического научного центра

Сотрудничество в области здравоохранения – одно из важнейших направлений, которое должны развивать Россия и США и которое будет способствовать потеплению отношений между двумя странами. Такое мнение высказали участники Стэнфордского российско-американского форума, посетившие Тюмень.

35 студентов представляют крупнейшие университеты, в том числе Стэнфордский, Калифорнийский, Колумбийский, МГУ, МГИМО, СПбГУ и ВШЭ. Молодые исследователи изучают потенциал бизнеса в сфере здравоохранения, финансов, вопросы энерго- и кибербезопасности, возможности взаимодействия в области космического пространства.  

"Студенты, представляющие систему здравоохранения, побывали в окружной клинической больнице и в Тюменском кардиоцентре. Они увидели, как на практике применяются электронные медкарты, как работают IT-технологии в медицине. Почему именно в Тюмени? Потому что здесь абсолютное большинство поликлиник отказались от бумажных носителей", - рассказала студентка ТюмГУ Анна Матвеева, сопровождавшая участников форума.

Тюмень посетили студенты ведущих университетов мира/Фото пресс-службы Тюменского кардиологического научного центра

Студент Северо-Западного университета Брайан Чинг приехал в Россию, чтобы встретиться с российскими коллегами и понять, как совместить интересы двух стран в области развития медицины. Уверяет, что из Тюмени увозит исключительно приятные впечатления.   

"Тюмень является бесспорным лидером в информатизации здравоохранения, - считает он. – Важно, что персонализация информации, которая является одной из важнейших тем в США, в Тюменской области тоже обсуждается, потому что это облегчает работу и улучшает диагностику болезней".

Тюмень посетили студенты ведущих университетов мира/Фото пресс-службы Тюменского кардиологического научного центра

В Тюменском кардиоцентре гости встретились с ведущими врачами и учеными, посетили операционные, отделение ультразвуковой диагностики и клинико-диагностическую лабораторию. Студентам продемонстрировали возможности информационных технологий, применяемых в клинической практике, рассказали о преимуществах медицинского калькулятора – неинвазивного и точного метода для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, разработанного в клинике. Хирурги рассказали гостям об использовании международной программы "Syntax Score", которая применяется для точной оценки состояния пациента и выбора тактики дальнейшего лечения.    

"Доктора и научные сотрудники в кардиоцентре работают в тесной связке, мы широко применяем IT-технологии, ведем несколько регистров. При этом многим российским докторам бывает тяжело принимать новшества, потому что они сосредоточены на помощи пациентам и не имеют времени на изучение новаций. Нужно донести до них, что это необходимо", - сказала научный сотрудник лаборатории инструментальной диагностики Тюменского кардиологического научного центра Анна Солдатова.

Тюмень посетили студенты ведущих университетов мира/Фото пресс-службы Тюменского кардиологического научного центра

Исследования участников Стэнфордского российско-американского форума будут продолжаться в течение академического года. К апрелю 2018 года студенты подготовят итоговые проекты. 

"Презентации будут представлены в Стэнфордском университете, участники форума также поделятся своим опытом в Силиконовой долине. Финальные результаты отправятся в правительство России и США, а также лидерские организации Тюмени и Москвы", - сообщил исполнительный директор Стэнфордского российско-американского форума Рави Патал.

Татьяна Ковалева

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Теги: Стэнфордский форум , студенты , тюменский кардиоцентр

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