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Дмитрий Горицкий: нам есть, чем гордиться, но работы впереди еще больше

13:09 24 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати

Светлым назвал послание губернатора Тюменской области Владимира Якушева к региональному парламенту председатель комитета Тюменской областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий.

По мнению депутата, в ежегодных обращениях губернатора наблюдается преемственность. "Все, что было сказано в предыдущие три  года, последовательно реализуется, ставятся планы на будущее", - заметил он.

И привел одну известную поговорку: для того, чтобы не стоять на месте, надо бежать. А чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее.

В продолжение темы Дмитрий Горицкий заявил, что нужно говорить об успехах,  гордиться тем, что в регионе сделано руками тюменцев. Он напомнил, что показатель внутреннего регионального продукта в регионе гораздо выше, чем в среднем по России, растет заработная плата, увеличивается потребительский спрос на продукцию.

"Губернатор привел факты – Тюменская область находится в пятерке субъектов, достигших максимальных показателей в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, услугах, розничной торговле. По всем критериям отмечается положительная динамика", - заметил Горицкий.

Депутат думы особо подчеркнул, что по-прежнему идет работа с инвесторами разного уровня, поэтому в области делается многое для повышения инвестиционной привлекательности территории.

"Как сказал губернатор, за этот год было создано без малого три тысячи рабочих мест, это тоже предмет для гордости. Уже есть 500 предприятий общим объемом на 1,6 триллиона рублей. Это громадный пласт работы на ближайшую среднесрочную перспективу", - подытожил Дмитрий Горицкий и добавил, что нужно засучить рукава, работать с теми вызовами, о которых сказал губернатор. Это прежде всего активизировать работу ряда муниципальных образований, повысить качество  работы с проектными офисами и доводить начатые проекты до логического завершения.

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Теги: облдума , Дмитрий Горицкий , Владимир Якушев , послание

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