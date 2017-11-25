Кошка с эльфийским именем ищет хозяина

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Кошка по кличке Лютиэн ищет дом, временный или постоянный.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Желающим взять кошку на время фонд предоставит все необходимое для передержки.

Лучше забрать ее в частный дом с подполом. Кошка ласковая, дружелюбная но при наличии других животных и маленьких детей склонна гадить. За шерстью Лютиэн нужен постоянный уход. Ходит в лоток.

Кошку нашли в январе 2014 года на ул. Карла Маркса, 121. Привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 400 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова