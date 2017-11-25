up

25.11.2017 суббота

EUR 69.3309

USD 58.5318

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Кошка с эльфийским именем ищет хозяина

09:32 25 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Кошка по кличке Лютиэн ищет дом, временный или постоянный.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки". 

Желающим взять кошку на время фонд предоставит все необходимое для передержки.

Лучше забрать ее в частный дом с подполом. Кошка ласковая, дружелюбная но при наличии других животных и маленьких детей склонна гадить. За шерстью Лютиэн нужен постоянный уход. Ходит в лоток.

Кошку нашли в январе 2014 года на ул. Карла Маркса, 121. Привита и стерилизована. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 400 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-382-62-68 (Татьяна).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: потеряшки

Последние новости

11:24 Бизнесмены Тюменского района обсудили актуальные вопросы развития территорий
10:26 Новогодние благотворительные акции стартуют в Тюмени
10:04 Участников игры "МозгоБойня" приглашают в мультимедийный исторический парк
09:32 Кошка с эльфийским именем ищет хозяина
09:01 Минстрой просит тюменцев оценить благоустройство города
08:39 Шесть спортивных площадок открыли для трудных подростков
21:08 Итоги недели: тюменцев станет почти на двадцать тысяч больше Фото
20:53 Молодежь приглашают на спектакль "Выходили бабки замуж"
18:50 Участники Стэндфордского форума изучают возможности международного сотрудничества в Тюмени
18:37 ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Юрий Конев: чтобы продавать тюменское, нужно создать собственную логистику

Тамара Казанцева: губернатор дал развернутый анализ итогов и результатов предыдущей деятельности

Политика

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Сергей Корепанов: областной бюджет сохраняет ярко выраженную социальную направленность

Тюменская областная дума приняла бюджет региона на 2018 год

Экономика

ВТБ профинансировал агрохолдинг "Юбилейный" по льготной ставке

Тюменский проект выходит на федеральный уровень с собственной франшизой

На Ямал вернется Обдорская ярмарка

Общество

Бизнесмены Тюменского района обсудили актуальные вопросы развития территорий

Новогодние благотворительные акции стартуют в Тюмени

Участников игры "МозгоБойня" приглашают в мультимедийный исторический парк

Спорт

"Тюменский легион" прервал серию поражений

"Рубин" потерпел очередное поражение

Турнир по дзюдо соберет в Тюмени подростков Приуралья и Сибири

Происшествия

На Иртыше мужчина провалился под лед

Водитель в Тюмени переехал пенсионерку и уехал

Житель Красноярского края пытался сбыть наркотики в Тобольске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+