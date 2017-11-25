Сто тюменок получили розы в честь наступающего Дня матери

Фото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Обычное утро в Тюмени превратилось для сотни женщин в настоящий праздник.

24 ноября у одного из детских садов города всех прекрасных дам, приведших своих детей, ждал приятный сюрприз. Их поздравили с наступающим Днем матери, сказали теплые слова и подарили цветы. Мероприятие прошло в рамках проекта "Спасибо, мама!".

"С наступающим Днем матери!", "Отличного дня и хорошего настроения!", "Вы сегодня особенно прекрасны!" – с таких слов началось утро для сотни тюменских мам. Уже при подходе к воротам учреждения, украшенным разноцветными воздушными шарами, на лице каждой из женщин появлялась улыбка. А после того, как промоутеры дарили розу и говорили приятные слова, никто из пришедших не мог скрыть эмоций.

"Это очень приятно и неожиданно. Обычно все мамы с утра в суете и делах, а теперь на весь день у нас правильный и отличный настрой", – признается Мухаббат Махмудова, которая также получила приятный знак внимания.

Организаторы говорят, что идея сделать такой сюрприз раньше времени неслучайна, потому как мама посвящает себя детям независимо от времени суток, дня недели и времени года. Также участницы акции рассказывали истории, связанные с самыми интересными и необычными поздравлениями с Днем матери. Одним дети готовят подарок вместе с папой, других на весь день освобождают от выполнения домашних дел, а для кого-то самым ценным подарком являются искренние и добрые слова.

"Четыре года назад я стала мамой. И вчера в нашем детском саду прошел праздник, посвященный Дню матери. И для нас детки подготовили небольшие сюрпризы – своими руками украсили панамки, спели песни. И после утренника ребенок мне сказал такие слова: "Мама, ты у меня такая заводная!", – не скрывая улыбки, делится Екатерина Пермякова.

Напомним, что по всей стране День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2017 году праздник выпал на 26 число. Традиционно в Тюмени пройдут торжественные мероприятия и акции, посвященные этому прекрасному событию.

Фото департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области

Соб.инф.