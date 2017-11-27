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В Екатеринбурге упал метеорит. Специалисты сомневаются в достоверности видеозаписей

14:00 27 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
www.meteovesti.ru

Метеорит упал в Екатеринбурге в районе Выставочного центра 27 ноября в 5 часов, сообщает "Россия 24".

На записи видеорегистратора одного из автомобилистов, оказавшегося на Кольцовском тракте в момент вспышки, видно, как нечто, похожее на яркий светящийся шар, движется со стороны аэропорта Кольцово и падает в районе ЭКСПО-центра.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" заявили, что у них нет информации о падении метеорита.

А представитель Коуровской астрономической обсерватории сказал агентству, что если бы действительно в черте города упал метеорит, то были бы тысячи сообщений, в то время как на данный момент имеются лишь три видео, которые, к тому же, не совпадают.

В МЧС также говорят, что к ним никаких сообщений о падении метеорита не поступало.

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Теги: Екатеринбург , метеорит

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