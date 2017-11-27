В Ишиме подвели итоги муниципального этапа чемпионата по решению кейсов

Фото: пресс-служба проекта «Tyumen Case School»

Более 120 представителей Ишима, а также Ишимского, Абатского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Казанского, Сладковского и Сорокинского районов стали участниками заключительного муниципального этап чемпионата Тюменской области по решению кейсов. Мероприятие состоялось в Ишиме в рамках проекта Tyumen Case School.

За право выйти в финал и возможность пройти стажировку в областном правительстве боролись 24 команды. Участники чемпионата рассмотрели тему инвестиционной привлекательности территорий и разработали комплекс маркетинговых ходов, направленных на развитие бренда свиноводческого комплекса и привлечение инвестора в развитие предприятия.

На суд экспертов были предложены различные форматы: квесты и деловые игры, тур по городам и парк аттракционов, гастрономический фестиваль и выпуск новой продукции, например, жвачки со вкусом свинины, pig-кейков и космической пасты.

Лидером Ишимского чемпионата и победителем офлайн-голосования стала команда "Молодежь XXI века". Второе место заняла команда "Кадровый резерв" из Абатского района. Диплом третьей степени получила команда "Молния" из Ишима. Победителем онлайн-голосования в соцсети "ВКонтакте" стала ишимская команда "КОМП". Одной из самых активных стала команда "Алые паруса", которая рекомендована к прохождению практики в Запсибкомбанке.

Эксперты также отметили команды "Стимул" из Сладково и "Unity" из Ишима. По итогам муниципального чемпионата в финал проекта приглашены семь команд, сообщили в пресс-службе проекта "Tyumen Case School".