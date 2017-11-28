В Исетском районе пройдет единый день профилактики преступлений среди подростков

misanec.ru

Единый день профилактики, приуроченный к 100-летию образования комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, пройдет в Исетском районе Тюменской области 30 ноября.

В мероприятии примут участие специалисты и представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 22 районов Тюменской области.

В этот день на территории Исетского муниципального района пройдет заседание круглого стола по актуальным вопросам профилактики правонарушений и преступлений среди подростков и заседание общественной КДН и ЗП на территории Красновского сельского поселения.

Также запланированы профилактические беседы, первый этап фестиваля ГТО, в котором примут участие подростки группы риска, работа инспектора по охране детства), рейдовые мероприятия в семьи социального риска.

Начало мероприятия 30 ноября в 9 часов 20 минут в здании администрации Исетского муниципального района (с. Исетское, ул. Чкалова, 10).

Представителей СМИ, желающих принять участие в мероприятиях, просят обращаться в сектор КДН и ЗП Исетского района по тел: (8 34537) 21 3 52, 8 912 389 18 44 – Басманова Татьяна Васильевна, заведующий сектором.