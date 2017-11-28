Тюменцы завоевали серебро Золотой лиги по дзюдо

Сборная команда New Stream стала серебряным призером "Золотой лиги" в Анкаре.

На пути к медали спортсмены одержали верх над грузинским клубом Fighter Tbilisi - 4:1, далее с таким же счетом одолели спортсменов из португальского Sporting CP Lisbon. В финале представители New Stream встретились с соотечественниками – клубом Yawara-Neva из Санкт-Петербурга, где последние выиграли 4:1, в итоге став чемпионами "Золотой лиги". На третьей ступени пьедестала расположились Fighter Tbilisi и Sporting CP Lisbon.

Серебряными призерами в составе New Stream стали: Абдула Абдулжалилов (до 66 кг), Саян Ондар и Одбаяр Ганбаатар – в в/к до 73 кг, Станислав Семенов и Алан Хубецов – оба в категории до 81 кг, Дмитрий Довгань (до 90 кг), Казбек Занкишиев и Александр Михайлин – в в/к свыше 90 кг.

Параллельно с "Золотой Лигой" в немецком городе Вупперталь 25 и 26 ноября прошли поединки чемпионата "Лига Европы" по дзюдо. Сборная New Stream (женщины) и "Боец" остановились в шаге от пьедестала, у них 5 места. За награды соревнований боролись 9 женских и 11 мужских команд, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".