Свинокомплекс "Тюменский" принял первое поголовье

Племенной свинокомплекс "Тюменский". Фото ИА "Тюменская линия"

Более 350 поросят пород дюрок, ландрас и крупная белая завезли на свинокомплекс "Тюменский" в ноябре 2017 года.

Животных доставили специальным транспортом из Псковской области. Это первая партия для нового свинокомплекса, который открылся в октябре. Всего до конца 2017 года в нем планируется разместить 2 тыс. животных.

"Пока мы формируем родительское стадо, поэтому особое внимание уделяем показателями продуктивности. От них будет зависеть качество будущего поголовья, а его мы планируем в дальнейшем поставлять в другие свинокомплексы", - отметил директор предприятия Анатолий Баталов.

Каждая из завезенных пород, по его словам, имеет свои преимущества. Например, крупная белая славится показателями по многоплодию, дюрок – скоростью роста, ландрас – хорошим качеством мяса. Скрещивание этих пород позволяет получать товарное поголовье с очень высокой продуктивностью.

Напомним, инвестиционный проект по строительству свинокомплекса "Тюменский" реализуется в Нижнетавдинском районе с 2016 года. Объем инвестиций составил около 1700 млн рублей, создано 150 рабочих мест. Проект также поддерживает региональное правительство и сопровождает на всех этапах разрешительных процедур, сообщает пресс-служба Сибирской аграрной группы.