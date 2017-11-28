В Екатеринбурге с самолета сняли пьяного дебошира

СК РФ

Нетрезвый пассажир, летевший из Благовещенска в Екатеринбург, устроил дебош на борту.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО, в дежурную часть линейного отдела в аэропорту "Кольцово" поступило сообщение, что к борту воздушного судна требуется наряд сотрудников транспортной полиции.

К приземлившемуся самолету прибыли сотрудники транспортной полиции, которые доставили в дежурную часть 55-летнего жителя г. Набережные Челны. Он во время перелета распивал спиртные напитки и выражался нецензурной бранью.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по факту мелкого хулиганства.