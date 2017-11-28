В Рощино можно увидеть лучшие фотографии Северного Кавказа

Фотовыставка "Северный Кавказ. Семь историй", фото ИА "Тюменская линия"

Живописные пейзажи Дагестана, Северной Осетии и Ставропольского края, архитектуру современной Чечни и портреты жителей Кабардино-Балкарии можно увидеть в аэропорту Рощино. Фотовыставка "Северный Кавказ. Семь историй" разместилась в зале ожидания тюменской воздушной гавани, но организаторы не исключают, что со временем она переедет на улицы областного центра.

Выставка проходит в 15 крупных городах России, началась она с Москвы, а Тюмень стала конечной точкой. Ее цель - разрушить стереотипы и познакомить жителей регионов с настоящим Кавказом, дружелюбным, солнечным, обладающим своей неповторимой культурой и историей. 30 фотографий, размещенных на стендах, создали семь молодых фотографов из семи республик Северного Кавказа. Свои работы для проекта предоставили Магомед Шапиев из Дагестана, Василина Акишина из Кабардино-Балкарии, Вадим Ветров из Ставропольского края, Евгений Шивцов из Ингушетии, Ренат Урусов из Карачаево-Черкесии, Абдуллах Берсаев из Чечни и Батраз Бутаев из Северной Осетии-Алании.

Как пояснила заместитель руководителя пресс-службы Министерства РФ по делам Северного Кавказа Арина Павленко, всего в распоряжении организаторов выставки около 45 фотографий, поэтому в каждом из регионов экспозиция по-своему уникальна. Однако есть такие кадры, которые присутствуют везде: это горец, Эльбрус, мечеть "Сердце матери" в Аргуне и фотография с забавным названием "Арбузная борода".

"Аэропорт - это место, откуда уезжают и куда возвращаются, и мы хотим, чтобы те, кто попадает в Тюмень, могли увидеть Северный Кавказ, всю его красоту и, возможно, захотеть посетить его лично. Мы будем рады вас принять!", - отметила Арина Павленко.

По ее словам, когда месяц назад этот фотопроект запускался в столице страны, организаторы даже не предполагали всех масштабов. "Нашим руководителям и фотографам пишут и звонят из других регионов и просят привезти эту выставку туда. Уже прозвучали варианты организовать подобные выставки на Кавказе, показать им Урал, так что взаимодействие уже точно налажено", - поделилась Арина Павленко.

В дальнейшем выставка перейдет в Сеть, увидеть больше фотографий и узнать больше историй можно по хэштегу #СеверныйКавказ_7историй. Помимо этого будут выпущены открытки и буклеты с видами кавказских республик.

Заместитель главы администрации Тюмени Вера Соловьева по достоинству оценила выставку.

"Выставка потрясающая, потому что передает дух Северного Кавказа, ту романтику природы и состояние души людей, которые там есть. Это кузница здоровья, это огромная энергетика, возможность для познания мира и место, где проживают очень гостеприимные и открытые люди. Глядя глазами фотохудожников на эти пейзажи и историю, понимаешь, насколько он непостижим в своей глубине, красоте и перспективе. Мне кажется, что все, кто познакомятся с выставкой, почувствуют это настроение. Надеюсь, что тюменцы будут с удовольствием посещать выставку и иметь более объективный взгляд на то, как живут люди в этом крае", - подчеркнула она.

Выставка будет открыта для всех желающих с 28 ноября по 10 декабря 2017 года на втором этаже терминала аэропорта Рощино.

Фотовыставка "Северный Кавказ. Семь историй", фото ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова