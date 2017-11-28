Тюменскому угонщику грозит пять лет тюрьмы

t-l.ru

38-летний житель села Южно-Дубровное угнал у односельчанина автомобиль "Ниссан Сани". Хозяин оставил ключи в замке зажигания. Полицейские обнаружили авто на обочине трассы вблизи деревни Полое.

Как сообщает пресс-служба УМВД, на допросе подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что угнал иномарку для того чтобы уехать в Курганскую область. В пути автомобиль сломался, он бросил его и отправился пешком.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Санкция статьи предусматривает лишение свободы до пяти лет.