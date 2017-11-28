Тюменский "Рубин" потерпел очередное поражение

фото ХК "Рубин"

Со счетом 1:5 в пользу команды "Челмет" из Челябинска закончилась домашняя игра для тюменского "Рубина" в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги 27 ноября.

Этот поединок стал для хозяев площадки первым под руководством нового главного тренера Андрея Кирдяшова. Как сообщает пресс-служба тюменского клуба, игру рубиновцы начали активно, но застать врасплох уральцев не смогли. В результате гости постепенно освоились и стали проводить острые контратаки. Счет на одиннадцатой минуте открыл Никита Жульдиков. Через 39 секунд Дмитрий Тарасов упрочил лидерство "Челмета". Под занавес отрезка Денис Мошаров в третий раз огорчил Франскевича.

После перерыва на последний рубеж вместо него заступил Егор Назаров. Во втором периоде он отразил несколько сложных бросков. Между тем, тюменские игроки также создали немало моментов, однако конвертировать свое преимущество в голы не смогли. Капитан хозяев, защитник Сергей Карпов, пытался "размочить" вратаря соперников "щелчками" от синей линии, однако Владислав Сухачёв остался "сухим". На 35-ой минуте Карпов вступил в потасовку с капитаном уральской команды Максимом Кориневским. Их поединок получился достаточно зрелищным и привел к обоюдному удалению игроков на четыре минуты.

В третьем периоде неприятности у хозяев льда продолжились. На 44-ой минуте четвертую шайбу в их ворота отправил Марсель Шолохов. Тюменцы пытались вернуть на лед интригу, однако пропустили в пятый раз – отличился Никита Тертышный. И все-таки подопечным Кирдяшова удалось подобрать ключи к обороне "Челмета". Большинство реализовал Егор Иванов. Ему ассистировал Александр Федотов. В оставшееся до сирены время хозяева дважды оставались в меньшинстве.

Впереди у "Рубина" встреча со "Спутником" из Нижнего Тагила. Игра состоится 29 ноября.