В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены

Фото: РЖД

Скидка в 50% предоставляет Российская железная дорога на все места в плацкартных вагонах и на верхние полки в вагонах купе с 28 ноября по 4 декабря.

Как сообщает пресс-служба РЖД, стоимость проезда для детей будет еще ниже с учетом льгот.

Акция приурочена ко Всероссийскому Дню пассажира, в ней участвуют все поезда внутригосударственного сообщения отправлением с 28 ноября по 27 декабря 2017 года, кроме фирменных поездов № 146/145 Москва – Назрань и № 61/62 Москва – Нальчик (за исключением группы вагонов Москва – Анапа).

Продажа билетов по специальным ценам уже открыта. Скидка не распространяется на дополнительные услуги, в том числе покупку постельного белья.

Подробности по телефону Единого справочного информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" – 8-800-775-00-00.