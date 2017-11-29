up

29.11.2017 среда

EUR 69.4934

USD 58.4125

В Тюмени -8..-10 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

12:09 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
biathlonrus.com

Бесплатное мобильное приложение "Антидопинг ПРО" для спортсменов запустили российское антидопинговое агентство РУСАДА и "Лаборатория медицинских информационных технологий "Элемент".

Чтобы избежать неприятных ситуаций с непреднамеренным употреблением допинга, разработано мобильное приложение — в нем можно проверить, входит ли субстанция в запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России. 

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: допинг , мобильное приложение

Последние новости

14:21 В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей
14:10 В областном центре ликвидировали наркопритон
13:59 Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ
13:48 В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш
13:37 В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика
13:26 На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний Фото
13:15 Синоптики рассказали, почему в Тюмени нет снега
13:04 Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета
12:53 В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены
12:42 Экопарк "Затюменский" станет ярче и светлее
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Экономика

В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш

В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены

Банк "Открытие" запускает новый интернет-банк для физических лиц

Общество

В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей

Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

Спорт

Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета

Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

Три тюменца сыграют за сборную страны на "Турнире четырех наций"

Происшествия

В областном центре ликвидировали наркопритон

В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

В Тюмени задержали насильника-рецидивиста  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+