Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

biathlonrus.com

Бесплатное мобильное приложение "Антидопинг ПРО" для спортсменов запустили российское антидопинговое агентство РУСАДА и "Лаборатория медицинских информационных технологий "Элемент".

Чтобы избежать неприятных ситуаций с непреднамеренным употреблением допинга, разработано мобильное приложение — в нем можно проверить, входит ли субстанция в запрещенный список, а также узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.