На конференцию "День онколога" приедут специалисты из Санкт-Петербурга

Фото ИА "Тюменская линия"

Межрегиональная научно-практическая конференция "День онколога" состоится в Тюмени в бизнес-отеле "Евразия" (ул. Советская 20, конференц-зал "Континенталь") 1 декабря, начало в 10 часов.

Как сообщает областной департамент здравоохранения, в ней примут участие тюменские онкологи, представители Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба, Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. Конференцию посетит заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой (г. Санкт-Петербург) Олег Голощапов.

Участники форума выступят с докладами, темы которых касаются профилактики онкологических заболеваний и современных методик лечения злокачественных новообразований в различных локализациях.