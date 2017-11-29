up

29.11.2017 среда

EUR 69.4934

USD 58.4125

В Тюмени -8..-10 С 1 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Происшествия

В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

13:37 29 ноября 2017 | mobile | | print версия для печати
media-pravo.info

Заведующая детсадом, из которого в мороз ушел воспитанник, осуждена в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в  январе 2017 года пятилетний мальчик самовольно ушел из детского сада № 123. На улице был мороз – 31,6 градусов. Днем дети отправились в спальное помещение на сончас. Младший воспитатель покинула рабочее место. Во время ее отсутствия отлучилась и сама воспитатель, в результате чего дети остались без присмотра. Во время сончаса охранник обходил территорию. Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта. Мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение.

Гулявшего одного ребенка увидела женщина-парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел полиции, в парикмахерскую пришла мама ребенка.

Было возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Центрального округа Тюмени передала в суд. В суде заведующая виновной себя не признала. По ее мнению, отвечать за данное происшествие должны были ее подчиненные. Однако суд ее позицию во внимание не принял, поскольку заведующей неоднократно от родителей поступали жалобы на неработающий домофон, но она мер воздействия к своим подчиненным не принимала, потому и должна сама нести уголовную ответственность.

Суд оштрафовал заведующую на 100 тыс. рублей.

Напомним, что по факту происшествия проводилась и прокурорская проверка. По ее итогам прокуратура внесла три представления: заведующей детского сада, руководителю предприятия "Нимак+", которое оказывало охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени.

Приказами заведующей детского сада были наказаны четыре работника за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю – замечание. Воспитатель, которой был объявлен выговор, написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января.

Приказом директора "Нимак+" сотруднику охраны был объявлен выговор за то, что он в соответствии с должностной инструкцией не сообщил руководству о неисправности домофона на входной калитке. При этом обеспечивать надлежащую работу домофона должен детсад.

Детсад расторг договор на оказание охранных услуг с "Нимак+" и заключил договор с другой охранной фирмой.

Распоряжением заместителя главы администрации Тюмени заведующей детского сада за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей был объявлен выговор.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: штраф , ребенок , детский сад

Последние новости

14:21 В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей
14:10 В областном центре ликвидировали наркопритон
13:59 Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ
13:48 В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш
13:37 В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика
13:26 На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний Фото
13:15 Синоптики рассказали, почему в Тюмени нет снега
13:04 Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета
12:53 В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены
12:42 Экопарк "Затюменский" станет ярче и светлее
Все новости

Архив новостей

Ноябрь, 2017
﻿

Губернатор

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Владимир Якушев поздравил тюменцев с Днем матери

Эдуард Омаров: главы муниципалитетов должны создать действенные и эффективные советы

Политика

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Тюменские единороссы приглашают граждан на приемы

Депутаты недовольны обустройством ливневой канализации в Тюмени

Экономика

В Уватском районе залили две полосы переправы через Иртыш

В декабре РЖД будет возить в плацкарте за полцены

Банк "Открытие" запускает новый интернет-банк для физических лиц

Общество

В Тюмени ищут тендерного эксперта с зарплатой в четверть миллиона рублей

Информацию об управлении многоквартирными домами тюменцы найдут в системе ГИС ЖКХ

На терапевтическом форуме в Тюмени врачи разберут конкретные случаи заболеваний

Спорт

Футболисты "Тюмени" ушли в отпуск под угрозой вылета

Для российских спортсменов запустили мобильное приложение "Антидопинг ПРО"

Три тюменца сыграют за сборную страны на "Турнире четырех наций"

Происшествия

В областном центре ликвидировали наркопритон

В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

В Тюмени задержали насильника-рецидивиста  
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+