В Тюмени оштрафовали заведующую детсада за побег пятилетнего мальчика

media-pravo.info

Заведующая детсадом, из которого в мороз ушел воспитанник, осуждена в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в январе 2017 года пятилетний мальчик самовольно ушел из детского сада № 123. На улице был мороз – 31,6 градусов. Днем дети отправились в спальное помещение на сончас. Младший воспитатель покинула рабочее место. Во время ее отсутствия отлучилась и сама воспитатель, в результате чего дети остались без присмотра. Во время сончаса охранник обходил территорию. Домофон на входной калитке не работал, и она была открыта. Мальчик оделся и беспрепятственно покинул учреждение.

Гулявшего одного ребенка увидела женщина-парикмахер. Через некоторое время она увидела его вновь и завела в парикмахерскую, где напоила горячим чаем. После этого позвонила в полицию. Когда мальчика собирались везти в отдел полиции, в парикмахерскую пришла мама ребенка.

Было возбуждено уголовное дело, которое прокуратура Центрального округа Тюмени передала в суд. В суде заведующая виновной себя не признала. По ее мнению, отвечать за данное происшествие должны были ее подчиненные. Однако суд ее позицию во внимание не принял, поскольку заведующей неоднократно от родителей поступали жалобы на неработающий домофон, но она мер воздействия к своим подчиненным не принимала, потому и должна сама нести уголовную ответственность.

Суд оштрафовал заведующую на 100 тыс. рублей.

Напомним, что по факту происшествия проводилась и прокурорская проверка. По ее итогам прокуратура внесла три представления: заведующей детского сада, руководителю предприятия "Нимак+", которое оказывало охранные услуги дошкольному учреждению, и директору департамента образования администрации Тюмени.

Приказами заведующей детского сада были наказаны четыре работника за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей – младший воспитатель, воспитатель, заведующая хозяйством и заместитель заведующей. Воспитателю и завхозу объявлено по выговору, заместителю заведующей и младшему воспитателю – замечание. Воспитатель, которой был объявлен выговор, написала заявление об увольнении по собственному желанию и была уволена с 12 января.

Приказом директора "Нимак+" сотруднику охраны был объявлен выговор за то, что он в соответствии с должностной инструкцией не сообщил руководству о неисправности домофона на входной калитке. При этом обеспечивать надлежащую работу домофона должен детсад.

Детсад расторг договор на оказание охранных услуг с "Нимак+" и заключил договор с другой охранной фирмой.

Распоряжением заместителя главы администрации Тюмени заведующей детского сада за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей был объявлен выговор.