Незаконное потребление электроэнергии в Тюменской области: цифры, факты, рейды

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Больше 8 млн кВт*ч не досчитались энергетики юга Тюменской области за 10 месяцев 2017 года. Объем потерь электрической энергии за данный период сопоставим с двухнедельным бесперебойным снабжением такого города, как Ишим.

Специалисты тюменских распределительных сетей выявили около 500 случаев незаконного энергопотребления. Воруют по-разному: одни искажают показания приборов учета, вторые врезаются в сети без договора на потребление, а третьи договор с поставщиком заключают, но практикуют безучетное потребление. Подобные случаи выявляются во время рейдов, которые проходят не реже двух раз в месяц.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

С одним из нарушителей, который заключил договор с энергетиками, но все равно безучетно потреблял ресурс, удалось познакомиться съемочной группе "Тюменской линии", которую специалисты тюменских распределительных сетей взяли с собой в рейд. Гостиница на объездной дороге Тюмени уже была под особым вниманием энергетиков, которые пытались попасть на территорию, но раз за разом получали отпор от владельцев заведения. Вместе со съемочной группой и внутренней службой безопасности сотрудники АО "Тюменские распределительные сети" смогли оказаться у оборудования и сразу же заметили незаконное потребление.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснил начальник сектора по учету электрической энергии АО "Тюменьэнерго" Алексей Архипов, распознавать очаги потерь помогает сопоставление пофидерного анализа с данными полезного отпуска. Такой комплекс работ приносит результаты: за 10 месяцев в филиале установлен 241 случай бездоговорного потребления электроэнергии и 259 случаев безучетного (вмешательство в работу приборов учета). В числе полумиллиона нарушителей как физические, так и юридические лица.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

"Речь идет о всех муниципальных образованиях Тюменской области. Замечаем раз в месяц при формировании объемов электрической энергии и составлении соответствующих актов. Категории потребителей абсолютно различные: это и физические, и юридические лица. Попадаются также и территориально-сетевые организации. Ситуация с нарушениями кардинально изменилась в 2017 году. С 11 актов неучтенного потребления в 2016 году объемы изменились до 100 актов в 2017. Мы активизировали свои силы и ужесточили работу с незаконным потреблением электричества", - уточнил Алексей Архипов.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

В случае недопуска энергетиков к оборудованию составляется акт. Если ситуация повторяется — вступает в силу повышающий коэффициент оплаты. Часто специалисты отправляются в рейды совместно с представителями правоохранительных органов. Когда допуск на территорию получен, нарушителя отключают от сети, составляют акт и высчитывают сумму ущерба.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Как пояснил корреспонденту "Тюменской линии" заместитель директора по безопасности филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Алексей Диковченко, ущерб рассчитывается не по обычному тарифу, а расчетным способом. Это во многих случаях значительно увеличивает сумму.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

"Поэтому, если в вашем жилом помещении есть хотя бы одна розетка или лампочка, но вы рассчитываете, что у вас будет потребление по минимуму — вы ошибаетесь. Потому что расчет будет произведен по методике по сечению кабеля. За самовольное подключение к сетям и самовольное бездоговороное потребление энергии у нас предусмотрена административная и уголовная ответственности. Административное наказание — это статья 7.19 о самовольном подключении к электросетям и безучетному потреблению. Наказывается штрафом. Уголовная — это статья 165 УК РФ "Нанесение ущерба путем обмана или злоупотребления доверием". Сюда относится как раз хищение электроэнергии тем или иным образом. Там тоже предусмотрены штрафы вплоть до лишения свободы. Уголовная ответственность наступает при сумме ущерба от 250 тысяч рублей, которая рассчитывается не по обычному тарифу, а расчетным способом. К уголовной ответственности пока никого не привлекали, но по некоторым случаям мы уже заявление в полицию подавали и с правоохранительными органами сейчас отрабатываем. По административной ответственности привлекаются практически все должники", - пояснил он.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Чтобы исключить потери, возникающие при искажении показаний приборов учета, энергетики меняют расположение счетчиков: их выносят за территорию домовладений и берут под свой контроль. Теперь за все устройства отвечает АО "Тюменьэнерго". В случае поломки и неисправности организация приезжает и сама устраняет неисправности.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Жители деревни Ушаково Тюменского района стали одними из первых, кому заменили электросчетчики и вынесли их на улицу. Чтобы узнать показания счетчика теперь ушаковцам достаточно воспользоваться пультом. Эти и другие работы призваны уменьшить бесконтрольное потребление электроэнергии и улучшить жизнь добросовестных пользователей, утверждают специалисты.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Заместитель главного инженера филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" Павел Михайлов уточнил, что каждый раз, когда кто-то потребляет электроэнергии больше, чем ему положено по документам, ухудшается качество поставки к добросовестным потребителям. "Кроме того, потери электроэнергии нагружают сеть дополнительной нагрузкой", - подытожил он.

Рейд по выявлению хищений электроэнергии. Фото ИА "Тюменская линия"

Обнаружить нерадивого потребителя для специалистов несложно. Как утверждают энергетики — это лишь вопрос времени. Любой житель Тюменской области может помочь в пресечении правонарушений и конфиденциально сообщить о факте незаконного присоединения к сети, хищения электроэнергии или оборудования по круглосуточному телефону доверия службы безопасности АО "Тюменьэнерго": 8-800-200-55-03.

Владислав Соколов