Санаторий на дому организуют для более ста сорока маломобильных тюменцев

t-l.ru

Более 140 маломобильных тюменцев смогут пройти санаторно-курортное лечение на дому. Проект "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому" регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" выиграл грант Президента Российской Федерации.

Как сообщает департамент социального развития региона, проект направлен на оказание помощи пожилым тюменцам на дому с учетом состояния их здоровья. Предполагается, что в рамках проекта социальную поддержку мобильного центра абсолютно бесплатно получат более 140 маломобильных тюменцев.

Социально-оздоровительный курс длится 10 дней и включает в себя оздоровительные процедуры, психологические услуги, культурно-досуговые и коммуникативные мероприятия, практико-ориентированные просветительские мероприятия по здоровому образу жизни, рациональному питанию, сохранению активности умственной деятельности, обучение методам самомассажа, дыхательной гимнастике и т.п.

По мнению разработчиков проекта, комплекс разносторонних процедур позволит создать атмосферу санаторно-курортного обслуживания прямо по месту проживания.

Также в ходе реализации проекта будут привлечены волонтеры для социального сопровождения пожилых граждан, инвалидов с целью поддержания и развития у них навыков активного долголетия, расширения коммуникативной сферы и круга общения.

Отметим, что для регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" это вторая победа в конкурсе президентских грантов в текущем году.

Более подробную информацию о социально-оздоровительном обслуживании можно получить по тел. (3452) 51-70-45 или на официальной странице центра в социальной сети "ВКонтакте".