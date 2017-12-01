up

1.12.2017 пятница

EUR 69.5185

USD 58.5814

В Тюмени -5..-7 С 1 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Санаторий на дому организуют для более ста сорока маломобильных тюменцев

09:32 01 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Более 140 маломобильных тюменцев смогут пройти санаторно-курортное лечение на дому. Проект "Мобильный центр сохранения здоровья маломобильных граждан на дому" регионального геронтологического  центра социальных технологий "Третий возраст" выиграл грант Президента Российской Федерации.

Как сообщает департамент социального развития региона, проект направлен на оказание помощи пожилым тюменцам на дому с учетом состояния их здоровья. Предполагается, что в рамках проекта социальную поддержку мобильного центра абсолютно бесплатно получат более 140 маломобильных тюменцев.

Социально-оздоровительный курс длится 10 дней и включает в себя оздоровительные процедуры, психологические услуги, культурно-досуговые и коммуникативные мероприятия, практико-ориентированные просветительские мероприятия по здоровому образу жизни, рациональному питанию, сохранению активности умственной деятельности, обучение методам самомассажа, дыхательной гимнастике и т.п.

По мнению разработчиков проекта, комплекс разносторонних процедур позволит создать атмосферу санаторно-курортного обслуживания прямо по месту проживания.

Также в ходе реализации проекта будут привлечены волонтеры для социального сопровождения пожилых граждан, инвалидов с целью поддержания и развития у них навыков активного долголетия, расширения коммуникативной сферы и круга общения.

Отметим, что для регионального геронтологического центра социальных технологий "Третий возраст" это вторая победа в конкурсе президентских грантов в текущем году.

Более подробную информацию о социально-оздоровительном обслуживании можно получить по тел. (3452) 51-70-45 или на официальной странице центра в социальной сети "ВКонтакте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: пожилые люди

Последние новости

11:10 Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом
11:00 В России будут готовить специалистов для цифровой экономики
10:49 Сотрудницу почты подозревают в краже золота из посылки
10:38 Индикатор для наливания жидкости для людей с нарушением зрения создали в Тюмени Фото
10:27 Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"
10:16 Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.
10:05 Тюменцы поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России" Фото
09:54 Ишимский район стал лидером по сбору зерна
09:43 "Дом Пионеров" приглашает тюменцев на "Голубой огонек"
09:32 Санаторий на дому организуют для более ста сорока маломобильных тюменцев
Все новости

Архив новостей

Декабрь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев поддержал идею установки в Тюмени памятника торпедному катеру

Проблемы дольщиков в Тюменской области решаются планомерно

В селе Бигила построят новый фельдшерско-акушерский пункт

Политика

Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

Ямал впервые проведет ротацию чиновников

В Омутинском районе решат вопросы газификации

Экономика

Хозяйства области заготовили корма на зиму с запасом

Банк "Открытие" оказал поддержку конкурсу профмастерства "Педагог года"

Ишимский район стал лидером по сбору зерна

Общество

В России будут готовить специалистов для цифровой экономики

Индикатор для наливания жидкости для людей с нарушением зрения создали в Тюмени

Тюменцы поборются за выход в финал Всероссийского конкурса "Лидеры России"

Спорт

В Тюмени состоится чемпионат по дзюдо

В Пермском крае официально стартовал проект "Легенды спорта - детям"

Пловчиха из Уватского района стала победительницей всероссийских соревнований

Происшествия

Сотрудницу почты подозревают в краже золота из посылки

Экс-ректора тюменского университета осудили и обязали устроиться на работу.

Тюменского водителя отправили в колонию за смерть семьи из Омска
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+