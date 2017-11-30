Разбой на Станционной: жизнь продавца магазина - вне опасности

Жизнь продавца вне опасности/sledcom.ru

Жизнь продавца, пострадавшего в результате разбойного нападения на магазин по ул. Станционной в Тюмени, вне опасности. Женщина получила ножевые ранения легкой степени тяжести, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Происшествие случилось 29 ноября. Сообщение о разбойном нападении поступило в отдел полиции № 1 УМВД России по Тюмени в 12 часов 42 минуты.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления, рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюмени.

Татьяна Ковалева