Тюменские особые спортсмены стали призерами Всероссийских соревнований по роллер-спорту в Сочи

I всероссийские соревнованиях по адаптивному роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты». Фото организаторов программы "Лыжи мечты"

10-летняя Мария Александрова с диагнозом синдром Дауна и 12-летний Назар Юдин с ДЦП стали лауреатами второй и третьей степени на I Всероссийских соревнованиях по адаптивному роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья "Старты мечты". Состязания прошли 25 ноября в Сочи на территории отеля "Имеретинский".

Участниками соревнований также стали представители Ханты-Мансийска, Салехарда, Санкт-Петербурга, Москвы, Ижевска, Миасса, Таштагола, Улан-Удэ и самого Сочи. В тюменскую делегацию, кроме самих спортсменов, вошли волонтер-инструктор программы "Ролики мечты" в Тюмени Олеся Усиюк, региональный куратор программы "Лыжи мечты" в Тюменской области, руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова, а также родственники юных спортсменов.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Анастасия Левинова, оба юных спортсмена активно занимаются горнолыжным спортом по программе реабилитации "Лыжи мечты" на Воронинских горках в Тюмени.

"Мария умеет кататься на коньках, а на ролики встала этим летом. Назар же на ролики, точнее на специальное оборудование - скивилы - встал впервые этой осенью и за две недели до соревнований освоил технику. Помещение для подготовки к соревнованиям предоставил центр развлечений "Пятый элемент", где ребята отрабатывали трассу, выполняя такие элементы как "змейка", "фонарики", проезд под перекладиной, перешагивание планки и другие", - пояснила девушка.

Участники соревнований в Сочи состязались в двух категориях: заезды с поддержкой и без нее с использованием ролятора, на скивиллах, либо на роликах. В каждой категории участники распределялись еще и по возрасту. Тюменские ребята соревновались в одной категории.

"В рамках соревнований для участников были организованы тренировки "Летние программы", творческие мастер-классы. Отдельная программа была предусмотрена и для инструкторов, которые не только общались, а также участвовали в мастер-классах и конференции", - рассказала руководитель РБОД ТО "Подари ребенку праздник!" Анастасия Левинова.

Церемонию награждения проводили руководитель программы "Лыжи мечты" в России Наталья Белоголовцева и директор Национального Парадельфийского комитета России, вице-президент Паралимпийского​ комитет​а​ Москвы Наталья Крель. Первое место в категории, где тюменцы заняли 2 и 3 места, занял представитель Московской области.

Напомним, что в Тюмени программа "Лыжи мечты. Ролики" была запущена РБОД ТО "Подари ребенку праздник" летом 2016 года. За это время для 14 детей с ОВЗ проведено более 100 часов занятий по адаптивному роллер-спорту. В этом году Тюмень сама стала столицей соревнований для особых детей — третьи всероссийские "Старты мечты" прошли на Воронинских горках в феврале.

﻿ I всероссийские соревнованиях по адаптивному роллер-спорту для детей с ограниченными возможностями здоровья «Старты мечты». Фото организаторов программы "Лыжи мечты" 1 /

Владислав Соколов