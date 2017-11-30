Тобольский детский дом отпраздновал 55-летие

юбилей Тобольского детского дома. Фото: Единая Россия

С 55-летним юбилеем коллектив Тобольского детского дома поздравили секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов и глава Тобольска Владимир Мазур.

Школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, была образована 4 ноября 1962 года. Сейчас учреждение называется "Центр содействия семейному устройству детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и сопровождения приемных семей Тобольска". И если в ноябре 1962 года в интернате было 180 детей, а к январю 1963 — уже 280, сейчас в центре воспитываются 32 ребенка, объединенных в четыре семьи. Каждая семья живет в отдельном блоке, у воспитанников прекрасные условия — пятиразовое питание, новая мебель, просторные комнаты для общих игр.

"Я могу гордиться каждым ребенком: и выпускником, и учащимся. Особенность наших детей в том, что они выбирают те профессии, с которыми сталкиваются с самого детства, многие идут в социальную сферу, — рассказала директор детского дома Венера Бакиева. — Наша выпускница Елена Середкина стала социальным педагогом. Будучи студенткой педагогического института, сначала работала у нас, потом перешла в школу номер 7. Есть и примеры других профессий: Николай Иванов работает судьей в городском суде. Выпускница прошлого года Анастасия Трофимова учится в строительном институте".

Недавно прошла презентация книги "Мир без мамы", посвященной 55-летнему юбилею Тобольской школы-интерната. Написал ее выпускник школы Андрей Лонгортов. Он несколько лет собирал информацию по страницам "Тобольских губернских ведомостей", "Сибирского листка", "Друга Здравия", "Красного Кургана", "Сталинского пути", "Тобольской правды", "Сибирской православной газеты", "Града Тобольска", "Югры", "Мира Севера".

Венера Бакиева на торжественном мероприятии поблагодарила коллег за работу и подчеркнула: "Вместе мы можем многое преодолеть, вместе мы — сила".

Шесть преподавателей получили награды из рук Андрея Артюхова за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство. Среди них — воспитатель Марина Капустина, она работает в детском доме с 1998 года. Ее коллеги отмечают, что педагог сумела выстроить с детьми теплые, доверительные, но в тоже время создает условия для познавательно-исследовательской деятельности.