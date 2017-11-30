Основы кибербезопасности обсудят на сминаре в Тюменском районе

Школьникам расскажут о кибербезопасности/фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Большинство школьников региона, примерно 80%, выходят в Сеть без контроля родителей - со своих личных телефонов и компьютеров. Такую информацию привел председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени Алексей Краев.

Специалисты по работе с молодежью Тюменского района обсудят основы кибербезопасности на семинаре в администрации района (Московский тракт, 115), который начнется 1 декабря в 14 часов.

По словам Алексея Краева, особое внимание на форуме будет уделено вопросам мониторинга сети Интернет по поиску опасного и запрещенного контента. В Тюмени успешно работает целая система по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих вредную информацию.

Специалисты затронут вопросы противодействия распространению деструктивных молодежных сообществ. Основными механизмами профилактики таких сообществ должны стать альтернативные формы занятости, актуальные для молодежи. Спикер уверен, нужно активнее развивать креативные пространства, быть на шаг впереди создателей "групп смерти" и вовлекать молодежь в позитивные сообщества.

Стоит отметить, что в Тюмени мероприятия по кибербезопасности проходят регулярно в рамках проекта "Киберпатруль", созданного при поддержке департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Ознакомиться подробнее с работой этого проекта и многих других успешных социальных технологий областной столицы можно будет на открытом городском форуме "Молодежь Тюмени", который состоится 8 декабря в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20). Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться на него можно по ссылке.