В Викулово снова вырастут снежные фигуры

Фото ИА "Тюменская линия"

Традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление домовладения объявлен в Викуловском районе с 1 декабря.

Участвовать в нем могут как хозяева индивидуальных жилых домов и многоквартирников, так и предприятия. Учитывается оформление фасада гирляндами и световыми эффектами, фигурами из снега и льда, а также комплексное украшение территории. Использовать можно любые подручные средства, раскрашивать фигуры красками, строить ледяные горки и катки.

Также к конкурсу добавляется новая номинация – "Лучшая снежная фигура парка". Для этого жителям предоставляется парк 30-летия ВЛКСМ, в нем любой желающий может построить и украсить свою фигуру из снега или льда. Единственное условие – участник должен быть старше 16 лет.

Подводить итоги будет специальная комиссия после 20 ноября. Авторы лучших новогодних идей получат денежные призы.

Евгения Шевцова