В России будут готовить специалистов для цифровой экономики

worldskills.ru

Ведущие вузы России и союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" будут развивать специальности для цифровой экономики. Такая договоренность достигнута на первом заседании межвузовского координационного совета, созданного при союзе.

Как сообщает пресс-служба "WorldSkills Russia", концепцию развития информационного общества подписал президент Владимир Путин, правительство утвердило программу "Цифровая экономика". По словам генерального директора союза Роберта Уразова, выполняя поручение главы государства, совместно в Министерством связи и массовых коммуникаций РФ союз "Молодые профессионалы" взялся за создание отраслевого чемпионата DigitalSkills.

На этих соревнованиях будут представлены компетенции цифровой экономики, включая блок FutureSkills, объединяющий новые перспективные специальности. Такие, например, как промышленный интернет вещей, информационная безопасность, машинное обучение, технологии виртуальной и дополненной реальности, разработка мобильных приложений.

Первые соревнования среди специалистов цифровой экономики состоятся в Казани в 2019 году. Представители 77 стран примут участие в мировом чемпионате.

"Мы понимаем, что это будут не только конкурсанты и эксперты, но и люди, принимающие решения о развитии систем образования на государственном уровне, представители компаний. В этом контексте очень важно, какой образ нашей экономики, образования, системы подготовки кадров мы им продемонстрируем. Давайте создадим его вместе", - предложила заместитель генерального директора по исследованиям и разработкам союза "Молодые профессионалы", официальный делегат от России в WorldSkills International Екатерина Лошкарева.

Напомним, WorldSkills – международное движение, миссия которого – повышение стандартов подготовки кадров и популяризация рабочих профессий. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Россия присоединилась к WorldSkills в 2012 году. Помимо организации чемпионатов, российский официальный оператор движения союз "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему средне-специального и высшего образования и повышением квалификации преподавателей колледжей.