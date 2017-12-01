Ученые ТюмГУ создадут первый в мире конвертер клинописных знаков

Конвертер клинописных знаков/ www.russ.ru

Первый в мире конвертер клинописных знаков, построенный по стандартам системы Unicode, - DEIMEL - разрабатывают ученые ТюмГУ. Проект необходим для работы с первоисточниками по истории Древнего ближнего Востока.

По словам руководителя проекта Екатерины Новокрещенных, программа предназначена для работы с клинописными текстами. Она позволит создавать и редактировать тексты в двух вариантах письменности: старовавилонской и новоассирийской. Вводить символы можно будет как по Unicode, так и по транскрипции. Рабочая область программы выполнена в виде четырех областей: клинопись, транскрипция, перевод на русский язык, перевод на английский язык. При установке в систему Windows шрифтов akkadian.ttf и assyrian.ttf из состава ПО DEIMEL можно будет отображать клинописный текст в программе MS WORD. Программа также позволит при работе с клинописью сразу видеть переводы каждого знака на русский и английский языки.

Как отметил доцент кафедры археологии, истории древнего мира и средних веков ТюмГУ Сергей Григоришин, программа DEIMEL служит прототипом для создания конвертеров других типов письма. Она будет внедрена в научно-образовательный процесс в ТюмГУ. С помощью цифровой гуманитаристики можно будет исследовать до сих пор неизученные массивы данных древних культур.