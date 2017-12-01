Тюменские полицейские задержали серийного грабителя

фото УМВД России по Тюменской области

26-летний житель Вагайского района подозревается в серии преступлений. В частности, ему предъявлено обвинение в краже электрокабеля из домов на ул. Малыгина в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба УМВД, сумма ущерба составила около 5 тыс. рублей. Полицейские задержали похитителя по горячим следам.

Полицейские установили причастность фигуранта и к серии уличных грабежей. Он действовал по определенной схеме: в безлюдных местах, как правило, в вечернее время, подбегал к прохожему, вырывал сумку из рук и скрывался. В качестве жертв выбирал женщин, либо мужчин некрупного телосложения. Количество эпизодов и сумма ущерба устанавливаются.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 "Кража" и по ч. 2 ст. 161 "Грабеж" Уголовного кодекса Российской Федерации. Граждан, которые пострадали от действий данного лица, либо располагают какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам: 29-17-18, 31-35-75.