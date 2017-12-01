Таможенники нашли контрабанду ювелирных изделий в мужских носках

utu.customs.ru

Ювелирные изделия обнаружили у мужчины, прилетевшего из Стамбула, таможенники аэропорта Кольцово. Украшения мужчина провозил в багаже.

Среди упаковок с носками были спрятаны кольца, серьги и цепочки. Также часть изделий была вшита в рукава дубленки и запрятана в подкладе. После досмотра пассажир добровольно достал из кармана куртки еще восемь ювелирных изделий. В результате таможенники изъяли около 300 ювелирных украшений.

По словам пассажира, носки и дубленку ему подарил давний приятель, у которого он отдыхал в Стамбуле. О том, что скрывалось в вещах, мужчина якобы не знал.

Проводится административное расследование. Партия украшений изъята и отправлена на экспертизу. Специалисты установят стоимость изделий, а также состав металла.

Если вина пассажира будет доказана, ему грозит штраф от одной второй до трехкратного размера стоимости перевозимых товаров и их конфискация, сообщает пресс-группа Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина.