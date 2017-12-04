Тюменцы завоевали три награды на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

Три вторых места завоевали особые тюменцы на III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", который состоялся в Москве. Итоги подвели на торжественной церемонии в Колонном зале Дома союзов 3 декабря.

Победными номинациями для тюменской делегации в этом году стали: "Выпечка хлебобулочных изделий", "Зубной техник" и "Психология". В первой номинации второе место забрал студент Тюменского колледжа водного транспорта Денис Соколовский. Серебро в номинации "Зубной техник" у сотрудника стоматологической клиники №1 Ирины Елишевой, а в номинации "Психология" — у руководителя ТРООИ "Современный центр психологической помощи и творческого развития "АнФОЛД" ("UnFOLD") Екатерины Уколовой.

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

Съемочная группа "Тюменской линии" вместе с сотрудниками областного департамента труда и занятости населения прибыла в аэропорт к 4 часам 30 минутам, чтобы первыми встретить победителей и узнать их впечатления. Как рассказала лауреат второй степени Национального чемпионата "Абилимпикс" Екатерина Уколова, огромным плюсом стало то, что тюменская делегация приехала в Москву заранее.

"Я очень рада, что мы приехали раньше. У нас была возможность освоиться, отдохнуть и подготовиться. Когда мы прилетели в Москву, то я сразу почувствовала всю ответственность и гордость за свой регион. И мне хотелось выступить достойно: тут же появился азарт и я поняла, что у меня есть шанс только здесь и сейчас", - рассказала она.

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

Девушка также отметила, что в отличие от регионального этапа в номинации "Психология" была лишь письменная проверка знаний.

"Участников было много и они разные, как по опыту, так и по возрасту. Задания были сложные. Модули также сохранились, как и на региональном этапе, но внутри задание было другое, сложнее. Знания проверяли только на листке бумаге, а общения с живым пациентом не было. Поэтому то, что знала, — отвечала, писала спокойно. Сейчас в планах немножко отдохнуть и дальше заниматься психологией. Уже более ответственно, по-другому, зная, на что сделать упор. Эта победа действительно наша. Я очень рада, что представила в Москве наш регион. Быть второй — это тоже очень здорово", - подчеркнула Екатерина Уколова.

Первое место в номинации "Психология" заняла девушка из Дагестана.

Как отметила лидер тюменской делегации на Национальном чемпионате Евгения Меньшикова, вся команда выступила достойно.

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

"Выступили неплохо. Хотелось, конечно, лучше, но как есть. Смотрелись мы лучше всех! Ребята молодцы большие. Они очень старались, сплоченные такие. И, наверное, не было бы так хорошо работать и легко, если бы они были какие-то другие, а не такие. Они замечательные", - отметила она.

Напомним, что в этом году Тюменскую область на Всероссийском "Абилимпиксе" представляли 14 участников. В прошлом году сборная Тюменской области стала лучшей среди 63 команд на втором Национальном чемпионате, который проходил также на ВДНХ в Москве.

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

Во время закрытия этого чемпионата в Колонном зале Дома союзов заместитель министра образования и науки России Людмила Огородова отметила, что после конкурса ее сердце наполнилось восторгом.

"Мы в полном восторге от вас, дорогие наши ребята! Сколько мужества, сколько счастья, сколько надежд! И это самое главное для нас – сделать все, чтобы ваши надежды сбылись. Чтобы вы в жизни состоялись. Чтобы вы продолжали мечтать. И чтобы это чувство никогда вас не покидало. Ну, например, те, кто сегодня вышли на сцену – они все прошли этот путь: надежд, преодолений, борьбы, конкурсов. А наша задача – создать для вас этот конкурс. И я, конечно, в первую очередь хочу поблагодарить наших настоящих коллег в этом деле – общества инвалидов, которые с вами работают. И я очень благодарна всем, кто у вас в регионах сделал все для того, чтобы вы смогли сюда приехать. Это ваши коллеги в образовательных организациях: университетах, колледжах, техникумах. Это учителя, это мастера, это эксперты. Я очень благодарна в регионах чиновникам, которые все сделали для того, чтобы вы попали сюда, смогли организовать вам командировки, выделить средства. И конечно, это ваши родители. Это очень важно, чтобы дома, люди, которые находятся с вами всегда, чтобы они в вас верили, они вам помогали", - отметила Людмила Огородова.

К ее словам присоединилась и ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок, на базе которого также проходили состязания чемпионата.

"Я хотела пожелать нам всем, чтобы в рамках четвертого Национального чемпионата, который будет конечно же в следующем году, чтобы у нас было как можно больше участников и как можно больше профессий, а главное – в рамках региональных чемпионатов, которые будут проводиться в ваших регионах, как можно больше профессий имели возможность показать свое профессиональное мастерство", - подчеркнула она.

Встреча делегации Тюменской области с III Национального чемпионата "Abilympics". Фото ИА "Тюменская линия"

Отметим, что в III Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" принимало участие 900 победителей региональных чемпионатов из 75 субъектов России. Работу и профессиональный уровень участников оценивали 700 экспертов в 84 номинациях, среди которы: мультимедийная журналистика, массаж, экономика и бухгалтерский учет, психология, флористика, туризм. Впервые в чемпионате появились "профессии будущего": инженерный дизайн, разработка виртуальной и дополненной реальности, робототехника. На площадке были представлены семь презентационных компетенций: ткач, кулинарное дело, клининг, мастер по обработке цифровой информации, ситифермерство, художественная обработка стекла и промышленная робототехника. Соревнования проводятся в открытом формате по аналогии с чемпионатом WorldSkills "Молодые профессионалы".

Владислав Соколов