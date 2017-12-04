В России назовут лучших трейсеров, воркаутеров, танцоров

премия-кардо.рф

Объявлен всероссийский конкурс-премия развития уличного современного спорта и творчества "КАРДО" Дедлайн 4 февраля 2018 года.

К участию приглашаются совершеннолетние российские деятели в области современной культуры и спорта.

Премия "КАРДО" дается за вклад в будущее уличного искусства и спорта. Номинации конкурса: танцор года, трейсер года, воркаутер года, общественник года, предприниматель года, медиамейкер года.

Для участия в конкурсе нужно пройти онлайн-регистрацию, в заявке рассказать о себе, своей команде и проектах. Дополнительно можно разместить свое промо в социальных сетях с хэштегом #КАРДО. Лучшие участники будут приглашены на очный этап конкурса.

Все победители получат денежные премии, уникальные статуэтки, призы от партнеров, федеральный статус и новые возможности.