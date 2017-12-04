Агроиндустриальный парк под Ишимом будет работать на экономику города и района

admtyumen.ru

Проектирование площадки агроиндустриального парка под Ишимом начнется в декабре 2017 года. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев во время рабочего визита в муниципалитет.

"Агроиндустриальный парк находится рядом с городской чертой, а работать в нем будут в основном жители города и района. Поэтому необходимо сформировать механизм, при котором в решении вопросов создания и развития парка будут принимать участие обе территории", - дал поручение глава региона. Строительство Ишимского агроиндустриального парка планируется начать весной 2018 года.

Кроме того, в Ишиме в 2018 году начнет работу школа бесплатной подготовки программистов. Ее запуск и деятельность обеспечит Агентство инфраструктурного развития. Такой проект уже есть в Тюмени - сформированы и обучаются шесть групп. Сейчас опыт будет распространен и на Ишим.

Задача проекта - выпуск IT-специалистов, которые, не уезжая из родных мест, будут развивать это перспективное для страны и региона направление. Набор первых групп будущих ишимских программистов планируется начать в январе 2018 года.

Соб. инф.