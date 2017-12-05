На Ямале о работе зимников проинформирует интерактивная карта

Интерактивная карта автодорог. Фото ИА "Север-Пресс"

Интерактивная карта зимних автодорог Ямала снова доступна для жителей и гостей региона с открытием ледовой переправы Салехард – Лабытнанги.

Как сообщает ИА "Север-Пресс", она расположена на геопортале Единой картографической системы автономного округа в разделе "Транспорт".

Карта не только отображает местоположение зимников, но и содержит дополнительную информацию о режиме работы зимних автодорог, максимальной массе автотранспорта, разрешённой для проезда, и иную информацию. Для удобства пользователей по каждому зимнику опубликованы телефоны контрольно-пропускных пунктов, а также доступен прогноз погоды.

Актуальная информация о зимниках будет отображаться на карте по мере их официального открытия. Её оперативное обновление обеспечивают сотрудники дирекции дорожного хозяйства ЯНАО.

Напомним, кроме ледовой переправы зимой в округе действуют четыре сезонные автомобильные дороги.



