В тюменском подъезде нашли застреленного мужчину

Фото: СКР

Тело 34-летнего мужчины обнаружено в подъезде дома на ул. Чернышевского в Тюмени утром 5 декабря.

Как сообщает СУ СКР по Тюменской области, на теле мужчины - огнестрельное ранение. Возбуждено уголовное дело.

Уже установлен и задержан злоумышленник. По версии следствия, подозреваемый ревновал погибшего к даме и на этой почве выстрелил в обидчика. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.

Расследование уголовного дела продолжается.