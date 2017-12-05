В Тюмени обобщат опыт сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра

Конференция по аутизму. Фото: vk.com/conferenceautism2017

Конференция "Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития" для тюменского региона – это не площадка для демонстрации каких-то успехов. Это возможность для нахождения новых точек роста и движения дальше.

Это отметила, открывая международный форум, первый заместитель губернатора Тюменской области Наталья Шевчик.

Хотя успехи тюменского региона, по словам директора Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области Андрея Царева, трудно не заметить.

"Я уже несколько раз приезжал в Тюмень и заметно движение вперед, заметен рост, - отметил он, комментируя начало работы конференции. - Мне кажется, что у вас уже многое реализуется и складываются хорошее взаимодействие между ведомствами, между общественными организациями и специалистами".

Очень важно, по его мнению, что среди тюменских специалистов есть заинтересованность в эффективности работы. Они стремятся искать и изучать все новое, что в этой сфере делается в России и за рубежом.

"На федеральном уровне уже накоплено много разных интересных вещей, но важно, чтобы все это было систематизировано, - подчеркнул он, - а на уровне региональном была политическая воля, создание и формализация этих цельных систем обеспечения, преемственности и взаимодействия разных специалистов, разных ведомств. Это не просто сделать".

Как отметила директор Тюменской региональной автономной некоммерческой благотворительной организации "Открой мне мир" Маргарита Суворова, в работе с особыми детьми сегодня не хватает таких важных вещей, как сопровождаемое проживание, сопровождаемая занятость.

"Если мы за предыдущие несколько лет активной работы привлекали в регион методики, необходимые для коррекции таких детей, - отметила она, - то сейчас нужно подытожить то, что наработали. Объединить это в систему, чтобы это не было безрассудным применением методик. Каждая методика имеет свое место и свое время в жизни ребенка. И также нужно подумать о взрослении таких детей. Что с ними будет, когда они закончат работу с этими методиками, закончат школу. Что их ждет после школы, какие рабочие места? Их нужно готовить к профессиональной занятости. И уж тем более родителям нужно думать, что будет с детьми, когда родителей не станет".

О важности создания цельной системы работы с детьми с расстройствами аутистического спектра, которая бы не нуждалась в какой бы то ни было дополнительной наладке в ручном режиме, говорил и директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Мы уже общими усилиями научились корректировать и сопровождать любого ребенка, как правило, дошкольного и школьного возраста. Это те элементы системы, которые нам было легко свести с медиками, реабилитологами, педагогами, - подчеркнул он. - Теперь важно, чтобы система была достроена. Родительская общественность права – не менее важна самореализация ребенка и сопровождение его во взрослой жизни. Ребенок будет взрослеть. Он перейдет в другую психологию, в другую поведенческую культуру и в работе с ними необходимо добавлять профессиональные, функциональные и житейские навыки. То, к чему мы пока еще не прикасались как к технологии работы. И действительно в этом случае опыт Пскова, где есть комплексный центр замкнутого цикла, нам очень интересен".

В настоящее время, по данным департамента социального развития, на учете в системе здравоохранения, социальной защиты населения Тюменской области состоят 300 детей с ранним детским аутизмом.

Оказание социально-медицинской помощи, образовательных услуг детям с расстройствами аутистического спектра ведется в рамках государственных программ здравоохранения, образования, органов социальной защиты населения. Также с 2017 года действует межведомственная программа "Комплекс мер Тюменской области по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра". В 2017 году комплекс мер прошел конкурсный отбор в Фонде поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва), и получил грантовую поддержку из федерального бюджета в размере 10,6 млн рублей.

По результатам второго в 2017 году конкурса грантов президента РФ по поддержке НКО три тюменские некоммерческие организации, разработавшие программы помощи детям с расстройствами аутистического спектра, получили гранты на общую сумму 7,5 млн рублей.

Х Международная научно-практическая конференция "Комплексное сопровождение лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития" проводится по инициативе коалиции общественных организаций и объединений родителей детей с РАС в Российской Федерации, содействующих созданию и развитию в Российской Федерации системы помощи аутичным людям, при поддержке правительства Тюменской области. Среди учредителей конференции - Министерство образования и науки Российской Федерации.

В конференции принимают участие представители родительских и общественных отечественных и зарубежных организаций, федеральных и региональных министерств и ведомств, ученые и практики из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, бюро медико-социальной экспертизы.

Главная цель конференции - обобщение опыта эффективных практик и выявление механизмов, способствующих внедрению и развитию системы комплексного сопровождения лиц с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми и множественными нарушениями развития на современном этапе.

Борис Олейник