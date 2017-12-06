На Ямале из-за непогоды не работает автозимник Уренгой - Красноселькуп

Автозимник Уренгой - Красноселькуп. Фото ИА "Север-Пресс"

Автозимник Уренгой - Красноселькуп на Ямале закрыт для всех транспортных средств. Причина - плохие погодные условия: метель и высокая для зимы температура воздуха.

Как сообщает ИА "Север- Пресс", протяженность зимника - 132 километра. Зимник Уренгой – Красноселькуп отличается от остальных зимних автомобильных дорог малым количеством ледовых переправ, движение по этому маршруту открывается ранее остальных зимних автодорог на территории региона.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа будут работать четыре зимние автомобильные дороги. Сейчас ведется заливка ледовых переправ и устройство основной трассы на зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в границах ЯНАО и Салехард - Надым. Пока погода не способствует активным работам по обустройству сезонных дорог. Специалисты ждут понижения температуры и ухода с территории округа циклона, который вызывает метели, ветер и характеризуется высокой температурой.





