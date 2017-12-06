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На Ямале из-за непогоды не работает автозимник Уренгой - Красноселькуп

11:36 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Автозимник Уренгой - Красноселькуп. Фото ИА "Север-Пресс"

Автозимник Уренгой - Красноселькуп на Ямале закрыт для всех транспортных средств. Причина - плохие погодные условия: метель и высокая для зимы температура воздуха.

Как сообщает ИА "Север- Пресс", протяженность зимника - 132 километра. Зимник Уренгой – Красноселькуп отличается от остальных зимних автомобильных дорог малым количеством ледовых переправ, движение по этому маршруту открывается ранее остальных зимних автодорог на территории региона.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа будут работать четыре зимние автомобильные дороги. Сейчас ведется заливка ледовых переправ и устройство основной трассы на зимниках Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги в границах ЯНАО и Салехард - Надым. Пока погода не способствует активным работам по обустройству сезонных дорог. Специалисты ждут понижения температуры и ухода с территории округа циклона, который вызывает метели, ветер и характеризуется высокой температурой.

 

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Теги: непогода , Ямал , автозимник

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