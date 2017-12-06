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Делегация из Магнитогорска побывала в тюменском "Кванториуме"

17:16 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
kvantorium-tyumen.ru

Представители системы образования и группа школьников из Магнитогорска посетили тюменский детский технопарк "Кванториум" 30 ноября. В рамках визита для гостей было организовано презентационное мероприятие и мастер-классы.

Презентацию для представителей делегации провел курирующий работу детского технопарка заместитель директора по инновационной деятельности ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер" Александр Руденко. Он рассказал о создании детского технопарка и принципах его работы.

Напомним, что торжественное открытие детского технопарка в Тюмени состоялось 17 октября 2017 года. Были запущены три квантума: "Робоквантум", "IT-квантум" и "Промышленный дизайн". В период осенних каникул тюменские школьники активно посещали вводные занятия, где смогли познакомиться с работой квантумов и записаться на последующее обучение в детском технопарке.

В начале ноября вернулись с образовательных сессий из Москвы, Пензы и Королева тюменские педагоги, которые будут преподавать в квантумах, готовящихся к открытию: "Аэроквантуме", "Автоквантуме" и "HI-tech цехе".

"Сейчас мы формируем группы и расписание занятий детей, поступило более 500 заявок на обучение в кванториуме на сайте тюменского детского технопарка. Завершается оформление помещений "Аэроквантума" и "Автоквантума", активно ведутся ремонтные работы в HI-tech цехе, идет оснащение оборудованием", - рассказал Александр Руденко.

Магнитогорские школьники смогли поближе познакомиться с квантумами на мастер-классах. Занятие в "Робоквантуме" провел педагог Виктор Диев, а в кабинете "Промышленного дизайна" педагог-организатор Булат Айметдинов научил ребят работе с 3D-ручками.

Кроме того, прошел круглый стол для представителей системы образования Магнитогорска на тему "Особенности работы с одаренными детьми". На вопросы гостей ответили курирующий работу детского технопарка заместитель директора по инновационной деятельности ГАУ ДО ТО "ДТиС "Пионер" Александр Руденко и Заслуженный учитель РФ, Мастер спорта международного класса, председатель Федерации автомодельного спорта Тюменской области, вице-президент Федерации автомодельного спорта России, старший тренер-преподаватель Владимир Кипер.

Отметим, что в 2018-2019 годах запланировано открытие детских технопарков "Кванториум" в Челябинске на базе ЮУрГУ и в Магнитогорске, где площадкой выбран МГТУ им. Носова.

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