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Тюменские полицейские вернули хозяйке украденного коня

14:21 06 декабря 2017 | mobile | | print версия для печати
Украденного коня вернули хозяйке/фото пресс-службы УМВД г.Тюмени

Жителя Тюмени 1990 года рождения подозревают в краже коня.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, 29 ноября в отдел полиции № 8  с заявлением о краже коня обратилась местная жительница. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался нигде не работающий знакомый потерпевший. Молодой человек знал, что хозяйки нет дома. Он открыл амбар и увел коня. 

Затем продал его случайным знакомым за 30 тыс. рублей. В настоящее время конь возвращен законной владелице. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по  части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

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Теги: кража , происшествие

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